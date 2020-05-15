Salçanın içinden 20 bin 250 uyuşturucu hap çıktı

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<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, takibe alınarak durdurulan bir otomobilde yapılan aramada salça dolu kovanın içine konulan 20 bin 250 adet captagon hap ele geçirildi.<br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 karayolunda takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine salça dolu kovalarda arama yapıldı. Üzeri salça ile kapatılan kova boşaltıldığında içinden poşetler dolusu uyuşturucu hap çıktı. 2 kovada 20 bin 250 captagon hap ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-05-15 15:25:11<br>

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