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İzmit’te binlerce kişi iftar yemeği bağışında bulundu

İHA

İzmit Belediyesi'nin online olarak iftar yardımı hizmetine bağış sayısı kısa sürede 10 bini geçti.

İzmit’te binlerce kişi iftar yemeği bağışında bulundu

İzmit Belediyesi'nin online olarak iftar yardımı hizmetine bağış sayısı kısa sürede 10 bini geçti.
İzmit Belediyesi’nin pandemi günlerine denk gelen Ramazan ayında ihtiyaç sahipler ile yardımseverleri buluşturmak üzere imza attığı anlamlı projeye destek çığ gibi büyüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in online iftar bağışı yapılabilen ‘iftarizmitbel.com’ adlı internet sitesini duyurmasının ardından kısa bir süre içinde 10 bin bağış sayısı geçildi. Bu sayı her geçen saniye artmaya devam ediyor. Yapılan iftar bağışları Ramazan ayı boyunca her gün İzmit Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediliyor.
Başkan Hürriyet’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” sloganıyla başlattığı bu proje yardımseverleri, ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu. Ramazan ayının başladığı ilk günde kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine iftar için sıcak yemek servisi yapan İzmit Belediyesi, gelen bağışlarla birlikte Ramazan ayının sonuna kadar ihtiyaç sahiplerine ulaşarak iftar için sıcak yemek servisi gerçekleştirecek.
Vatandaşlar internet sitesine girerek girerek 1 adedi 15 TL karşılığında olmak üzere dilediği kadar iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerine bağışlamaya devam edecek. Hayırseverler tarafından büyük ilgi gören online iftar bağışı sitesiyle birlikte İzmit’te hiçbir evin sofrası ekmeksiz, susuz ve aşsız kalmayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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