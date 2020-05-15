İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

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<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, İzmit kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Market, fırın, manav ve yufkacıların önünde kuyruklar oluştu. Market girişlerinde uzun kuyruklar oluşunca zabıta ekipleri müdahalede bulundu. Zabıta memurları sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-05-15 17:34:49<br>

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