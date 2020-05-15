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<br>Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde, bir TIR´ın yavaşlaması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 5 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. <br>Kaza, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Önde ilerleyen TIR'ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen TIR'lar art arda birbirine çarptı. 5 TIR'ın karıştığı kazanın ardından TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. <br>Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.<br>Maddi hasar meydana gelen TIR´ların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşması üzerine, sürücüler, TEM Otoyolu İzmit Gişeleri'ne yönlendirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan gişeler, kaza nedeniyle ulaşıma açıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-05-15 17:41:54<br>

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