Salça kovalarından uyuşturucu hap çıktı Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 20 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan şüpheli bir otomobilde yapılan aramalarda salça kovaları içinde saklanmış 20 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de polis ekipleri şüpheli bir otomobili takibe aldı. D100 karayolunda durdurulan araçta yapılan aramalarda salça kovaları içerisine saklanmış halde 3 kilo 740 gram ağırlığında 20 bin 250 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alınırken olay hakkında inceleme başlatıldı

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