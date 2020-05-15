<br>YOL 2,5 SAAT SONRA AÇILDI <br>İzmit´te, saat 16.00 sıralarında TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde kapanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 2.5 saat sonra açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-05-15 19:38:38<br>
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