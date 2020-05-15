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5 TIR çarpıştı otoyol kapandı (3)

DHA

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı ve 2 sürücünün yaralandığı zincirleme kaza, tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünele giren TIR'ın aniden yavaşladığı ve aynı yönde giden diğer TIR'ların da duramayıp birbirine çarptığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU 2020-05-15 22:08:11

5 TIR çarpıştı otoyol kapandı (3)

<br>KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA<br>Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı ve 2 sürücünün yaralandığı zincirleme kaza, tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünele giren TIR'ın aniden yavaşladığı ve aynı yönde giden diğer TIR'ların da duramayıp birbirine çarptığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-05-15 22:08:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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