2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA<br>Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı ve 2 sürücünün yaralandığı zincirleme kaza, tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünele giren TIR'ın aniden yavaşladığı ve aynı yönde giden diğer TIR'ların da duramayıp birbirine çarptığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-05-15 22:08:11<br>

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