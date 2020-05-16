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Koronavirüs döneminde Kandıra'da arazilere yoğun ilgi

DHA

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ve Derince ilçelerindeki arazilere, koronavirüs salgınıyla birlikte ilgi arttı. Konteyner veya prefabrik ev yapmak isteyenlerin emlakçılara sordukları soru ise araziye ekebilecekleri ürün çeşitleri oluyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından birçok kişi doğayla iç içe olan kırsal alanlara yöneldi. Ekilebilir arazileri bulunan evler ve villalara ilgi arttı. Kocaeli'nin Kandıra ve Derince ilçelerindeki arazilere de talep yoğunlaştı. Şehirlerarası kısıtlama nedeniyle gelemeyenler iletişime geçtikleri...

Koronavirüs döneminde Kandıra'da arazilere yoğun ilgi

<br>Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ve Derince ilçelerindeki arazilere, koronavirüs salgınıyla birlikte ilgi arttı. Konteyner veya prefabrik ev yapmak isteyenlerin emlakçılara sordukları soru ise araziye ekebilecekleri ürün çeşitleri oluyor.<br>Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından birçok kişi doğayla iç içe olan kırsal alanlara yöneldi. Ekilebilir arazileri bulunan evler ve villalara ilgi arttı. Kocaeli'nin Kandıra ve Derince ilçelerindeki arazilere de talep yoğunlaştı. Şehirlerarası kısıtlama nedeniyle gelemeyenler iletişime geçtikleri emlakçılara, konteyner ve prefabrik ev yapmak istediklerini, araziye neler ekebileceklerini soruyor. <br>Kandıra´da yaklaşık 13 yıldır emlakçılık yaptığını ve yoğun bir arazi talebi olduğunu söyleyen Melik Temel, "Koronavirüs salgınından önce satışlar durgundu, telefonlarımız bile çalmazken şu anda çok talep var. Arayan, soran kişi sayısı çok fazla özellikle büyükşehirlerden talep var. Muhtemelen bayram sonrası ciddi bir talep artışı bekliyoruz. Biz de buna istinaden çalışmalarımızı hazırladık, kısmi projelerimiz var, müstakil evlere ağırlık verdik. İnşallah bu hastalık ülkemizin ve bütün dünyanın üzerinden bir an önce gider en büyük temennimiz bu. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım doğada hayat var, köyde hayat var" dedi. <br>'İNSANLAR TOPRAKLA UĞRAŞMAK İSTİYOR' <br>Özellikle tek katlı ev arayanların toprakla uğraşmak istediklerini de belirten Temel, "Genelde hafta sonu ve tatil dönemlerinde gelip kalmak için ya da toprakla uğraşmak için uygun arsalar soruyor müşteriler. İnsanlar büyükşehirlerde betonların içerisinde dört duvar arasında sıkışıp kaldı, o nedenle müstakil ve bahçeli evlere çok fazla talep var. Bizim öngörümüz muhtemelen salgının atlatılmasının ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yönünde. Hayat normal şekilde, beton binaların içerisinde olmayacak. Muhtemelen insanlar müstakil evleri tercih edeceklerdir. Bundan dolayı bu bölgelere çok ciddi bir ilgi var. Fiyatlarda henüz bir artış olmadı, ama şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalktıktan sonra çok ciddi bir fiyat artışı ve arazilere rağbet bekliyoruz" diye konuştu.<br>ARAZİ FİYATLARI DEĞİŞİYOR <br>Yaklaşık 8 yıldır Kandıra yolunda emlakçılık yapan Cafer Göçmen ise, "Koronavirüs döneminde buradaki arsalara özellikle internet üzerinden çok büyük bir talep oldu. Mesaj atanlar, telefon açanlar çok fazla oldu. Arayanların büyük bir çoğunluğu ise 'Konteyner koyabilir miyim?', 'Prefabrik ev yapabilir miyim?' ya da 'İmarlı araziniz var mı?' diye sorular soruyorlar. En çok ilgiyi de konteyner ve prefabrik ev yapmak isteyenler gösteriyor. Çünkü bu durumda fiyat daha uygun oluyor. Hem arazinin fiyatı daha uygun oluyor hem de yapı olarak beton ev yapmak yerine konteyner yapmak daha ucuza geliyor. Yolsuz araziler ve yollu araziler arasında fiyat değişikliği oluyor. Yollu bir arazi alınacaksa bu fiyat yaklaşık olarak dönümü 40 bin TL ile 70 bin TL arasında değişiyor. Bölgeden bölgeye de çok büyük değişiklik gösteriyor. Yolsuz arazilerde de fiyat 20 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor. Genelde küçük metrekareler tercih ediliyor. Arazi almak isteyenlerin en çok sorduğu sorulardan biri de buraya ne ekebilirim oluyor. İnsanlar hem daha sakin yerlerde yaşamak hem de artık tarımla uğraşmak istiyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-05-16 10:35:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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