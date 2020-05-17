Engelli kedilerin yürüyebilmesi için yürüteçler yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelli kedilerin yürüyebilmesi için yürüteçler yapıyor

DHA

Alişan KOYUNCUCihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, hidrolik hortum ustası Abdulmenaf Çelik (35), mesleğinde kullandığı hortumlar ve metal parçalarla, engelli kedilerin yürüyebilmesi için yürüteç tasarlıyor. Şu ana kadar 15 engelli kedi için yürüteç yaptığını söyleyen Çelik, "Ticari bir amacım yok, elimden geldiği kadar engelli hayvanların yeniden yürüyebilmeleri için gayret ediyorum" dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 18 yıldır hidrolik hortum ustası olarak çalışan Abdulmenaf Çelik, 2 yıl önce sokak hayvanlarına yardım eden bir derneğe üye oldu. Dernek...

Engelli kedilerin yürüyebilmesi için yürüteçler yapıyor

<br>Alişan KOYUNCUCihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, hidrolik hortum ustası Abdulmenaf Çelik (35), mesleğinde kullandığı hortumlar ve metal parçalarla, engelli kedilerin yürüyebilmesi için yürüteç tasarlıyor. Şu ana kadar 15 engelli kedi için yürüteç yaptığını söyleyen Çelik, "Ticari bir amacım yok, elimden geldiği kadar engelli hayvanların yeniden yürüyebilmeleri için gayret ediyorum" dedi.<br>Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 18 yıldır hidrolik hortum ustası olarak çalışan Abdulmenaf Çelik, 2 yıl önce sokak hayvanlarına yardım eden bir derneğe üye oldu. Dernek başkanının bir engelli kedi için yürüteç yapmasını istemesi üzerine, kendi mesleğinde kullandığı hortum ve metal parçalarla bir yürüteç tasarlayan Çelik, yaptığı tasarımı internet üzerinde `engelli kediler´ etiketiyle paylaştı. Yaptığı paylaşımın engelli kedi sahipleri tarafından görülmesi üzerine birçok talep geldiğini belirten Çelik, şu ana kadar 15 kedi için yürüteç yaptığını söyledi.<br>Kendi atölyesinde ilk olarak, kağıt üzerinde kedilerin engel durumlarına göre yaptığı tasarımın ardından uygulamaya geçtiğini söyleyen Çelik, "Sokak hayvanlarına destek olmak için bir derneğe üye olmuştum, oradaki dernek başkanı arkadaşımın tavsiyesiyle başladım bu işe. Engelli hayvanların çok fazla olduğunu ve bunların yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişlerdi bana. Mesleğim gereği elim de yatkın olduğu için yürüteç yapmak için denemeler yapmaya başladık. Birkaç denemenin ardından biz bu işin üstesinden gelebildiğimizi gördük ve yapmaya devam ettik. Şu ana kadar 15 kedi için yürüteç tasarladık ve 15 engelli hayvanımızın yürümesine vesile olduk" dedi.<br>'HAYVANLARIN BİZE İHTİYACI OLDUĞU KADAR BİZİM DE ONLARA İHTİYACIMIZ VAR'<br>Çocukluğundan bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu ve hayvanları çok sevdiğini belirten Kadir Çelik, "Yaptığımın yürüteçleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapıp, engelli hayvanlar etiketiyle paylaşıyoruz. Burada insanlar bu paylaşımları görüp bize ulaşıyor. Bunu kesinlikle ticari amaçla yapmıyoruz. Kar güdülmemesi gerekiyor böyle bir işte. Hayvanların bize ihtiyacı olduğu kadar bizim de onlara ihtiyacımız var. Depremlerde afetlerde hayvanların bize ne kadar yararlı olduğunu görebiliyoruz. Maddi anlamda zorluk çekmeyen hayvan sahipleri yalnızca maliyetini karşılıyor, maliyetini karşılayamayacak kişiler için de hayvan severlerden sponsor buluyoruz" diye konuştu. <br>'HEDEFİM DAHA ÇOK CANA ULAŞMAK' <br>Kar amacı gütmediğini, insanlık adına bu işe devam ettiğini belirten Çelik şöyle konuştu: <br>"Engelli hayvanlar için yaptığım yürüteçleri daha önce Trabzon, Diyarbakır, Balıkesir, Bursa, Zonguldak ve İstanbul gibi Türkiye´nin birçok kentine gönderdim. Hedefim daha çok cana ulaşmak. Bütün nefes alan canlıların bizim hayatımızın içerisinde yaşam alanları var. Onların bize ihtiyacı olduğu kadar bizim de onlara ihtiyacımız var. Elimizden geldiği kadar onların yürüyebilmesi için gayret ediyoruz. Bunu yaparken de herhangi bir kar amacı gütmüyorum, ticari bir amaç hedeflemiyorum. Sadece insanlık ve merhamet adına böyle bir iş içerisindeyim."<br>'DUMAN' 1 YIL ARADAN SONRA YENİDEN YÜRÜDÜ <br>Geçen yıl kendi kedisini veterinere götürdüğü sırada engelli kedi `Duman´ı gördüğünü ve etkilenerek sahiplendiğini belirten Firdevs Kılıç, kedisinin yeniden yürümesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Duman´ın yürüteciyle beraber yeni bir hayata başlayacağını ifade eden  Kılıç, "Duman´ı ilk gördüğümde çok fazla ağlıyordu. Dikkatimi çekti ve ailesinin onu ötenazi isteyerek kliniğe terk ettiğini öğrendim. Daha sonra sahiplenmek istedim, yaklaşık 1 senedir beraberiz. Yüksekten düştüğü için yürüyemiyor. Sinir kopmaları olduğu için yürümesi de imkansız. Bir sürü doktora götürdük, filmlerini gösterdik ama olumlu bir sonuç alamadık. Duman´ın yeniden koştuğunu görmek çok güzel bir duygu. Bizler bir gün bile evde kalamıyoruz o aylardır evde ve yürüyemiyor, sadece sürünüyor. Evde başka kediler de var onlara bakınca Duman´ın ne kadar üzüntülü olduğunu hissedebiliyordum. Oyun oynayamıyor, yürüyemiyor sadece sabit bir şekilde yürüyebiliyor. Yürüteciyle beraber yeniden sosyalleşeceğine inanıyorum" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER<br>2020-05-17 09:43:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli kedilerin yürüyebilmesi için yürüteçler yapıyor
YEREL HABERLER Engelli kedilerin yürüyebilmesi için yürüteçler ...
Fırıncı belediye başkanı, kapı kapı gezerek pide dağıtıyor
YEREL HABERLER Fırıncı belediye başkanı, kapı kapı gezerek pide ...
Başkan Hürriyet, yeni projeleri masaya yatırdı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, yeni projeleri masaya yatırdı
Darıca Gençlerbirliği´nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Darıca Gençlerbirliği´nde bir futbolcunun koronavirüs ...
Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı Darıca Gençlerbirliği yeni test sonuçları gelinceye kadar çalışmalarını durdurdu
YEREL HABERLER Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun korona ...
Gençlerin istediği kitaplar evlerine kadar geliyor
YEREL HABERLER Gençlerin istediği kitaplar evlerine kadar geliyor
İzmitli esnaflara bayram önü müjdesi
YEREL HABERLER İzmitli esnaflara bayram önü müjdesi
Kocaeli'nin 4 ilçesinde berber ve kuaförlere koronavirüs testi
YEREL HABERLER Kocaeli'nin 4 ilçesinde berber ve kuaförlere ...
Kocaeli'nin 4 ilçesinde berber ve kuaförlere koronavirüs testi
YEREL HABERLER Kocaeli'nin 4 ilçesinde berber ve kuaförlere ...
Kocaeli’de bir mahallede uygulanan karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’de bir mahallede uygulanan karantina süresi ...
Ramazan eğlencesi balkonlara taşındı
YEREL HABERLER Ramazan eğlencesi balkonlara taşındı
Kocaeli’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Akçaray bir ayda 85 bin kilometre yol kat etti
YEREL HABERLER Akçaray bir ayda 85 bin kilometre yol kat etti
Torunu kanserojen oyuncak tutmasın diye ördü, şimdi siparişlere yetişemiyor Anne ve kızı ördükleri doğal oyuncaklarla aile bütçesine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Torunu kanserojen oyuncak tutmasın diye ördü, şimdi ...
Koronavirüs döneminde Kandıra'da arazilere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Koronavirüs döneminde Kandıra'da arazilere yoğun ilgi
5 TIR çarpıştı otoyol kapandı (3)
YEREL HABERLER 5 TIR çarpıştı otoyol kapandı (3)
5 TIR çarpıştı otoyol kapandı (3)
YEREL HABERLER 5 TIR çarpıştı otoyol kapandı (3)
5 TIR çarpıştı otoyol kapandı (3)
YEREL HABERLER 5 TIR çarpıştı otoyol kapandı (3)
TEM’deki zincirleme kaza anı kamerada
YEREL HABERLER TEM’deki zincirleme kaza anı kamerada
5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)
YEREL HABERLER 5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)
5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)
YEREL HABERLER 5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)
5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)
YEREL HABERLER 5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)
5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)
YEREL HABERLER 5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)
5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)
YEREL HABERLER 5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X