Gebze Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı sonrasında harekete geçen ekipler, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek asfalt, reglaj, parke yol yapımı ve bordur imalatı gerçekleştiriyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında boşalan caddelerde çalışmalarını hızlandırdı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde mahallelerde iş başı yapan fen işleri ekipleri 4 günlük kısıtlama günlerinde sokak ve caddelerde sıcak asfalt serimin yanı sıra reglaj, parke yol yapım çalışmaları ve onarım, bordur imalatı da gerçekleştiriyor.

Başkan Büyükgöz’ün talimatıyla sahaya inen ekipler, belirlenen program dahilinde 4 günü en iyi şekilde değerlendirerek çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

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