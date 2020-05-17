Kocaeli'de boş sokaklar, yine 65 yaş üzerindekilere kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Dinçer AKBİRSoner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlamasının olduğu Kocaeli'de, 65 yaş ve üzerindekiler, bugün 2'nci kez dışarı çıktı. Boş sokaklarda yürüyenler, güneşli havanın keyfini çıkardı. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez sokağa çıktı. Sokak kısıtlamasının uygulandığı Kocaeli'de 65 yaş ve üzerindekiler, dışarıda güzel havanın keyfini çıkardı. İzmit´te birçok kişinin yürüyüş yaptığı görüldü. Gölcük ilçesinde ise sahil şeridinde evi bulunanlar, deniz kıyısında nefes aldı. Yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER<br>2020-05-17 13:18:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.