Kocaeli'de boş sokaklar, yine 65 yaş üzerindekilere kaldı

<br>Dinçer AKBİRSoner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlamasının olduğu Kocaeli'de, 65 yaş ve üzerindekiler, bugün 2'nci kez dışarı çıktı. Boş sokaklarda yürüyenler, güneşli havanın keyfini çıkardı. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez sokağa çıktı. Sokak kısıtlamasının uygulandığı Kocaeli'de 65 yaş ve üzerindekiler, dışarıda güzel havanın keyfini çıkardı. İzmit´te birçok kişinin yürüyüş yaptığı görüldü. Gölcük ilçesinde ise sahil şeridinde evi bulunanlar, deniz kıyısında nefes aldı. Yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER<br>2020-05-17 13:18:05<br>
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