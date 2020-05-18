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Kocaeli'de yanan dürümcü küle döndü

DHA

Kocaeli'de yanan dürümcü küle döndü

<br>Ali Kerem BENGİ, İSTANBUL,(DHA) -KOCAELİ Çayırova'da dürümcü olarak kullanılan bir işyeri yanarak küle döndü. Olay yerinde soğutma çalışması yapan bir itfaiye görevlisi bir kısmı zarar görmüş Kuran-ı Kerim'i alarak itfaiye aracına koyduYangın, sabah, 05.00 sıralarında Çayırova, Şeker Pınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir dürümcüde meydana geldi. Dürümcüden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine İstanbul ve Kocaeli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Olayda dürümcü dükkânı tamamen yandı. Olay yerinde soğutma çalışması yapan itfaiye görevlisi, bir kısmı zarar görmüş Kuran-ı Kerim'i alarak arabasına koydu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Ali Kerem BENGİ<br>2020-05-18 06:16:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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