Kızılay´dan, Merih Demiral´a teşekkür 

<br>Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),(DHA)JUVENTUS´un oyuncusu Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin kolilik erzak yardımında bulunurken, Kızılay Kocaeli Şubesi, binasına astığı afiş ile ünlü futbolcuya teşekkür etti. <br>İtalya'nın köklü klüplerinden Juventus´un oyuncusu Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılay'ına 2 bin kolilik erzak yardımında bulundu. Bunun üzerine İzmit'te bulunan Kızılay Kocaeli Şube binasına Merih Demiral'ın milli takım formasıyla verdiği asker selamı fotoğrafı ve "Bu zor günlerde Kocaeli'nin yanında durarak yapmış olduğu gıda kolisi bağışı için Karamürselli Merih Demiral'a sonsuz teşekkürler" yazılı pankart asıldı. <br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR<br>2020-05-18 11:20:43<br>

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