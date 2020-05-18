Başkan Kocaman Ankara Caddesi’ni yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, devam eden yatırımların çalışmalarını yerinde inceledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 önlemleri ve yardımları Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde aralıksız devam ederken, ilçe genelinde yatırımlara bir süre ara verilmişti. Belediye Başkanı Kocaman, yeniden çalışmaların başladığı Ankara Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Kocaman, bu kapsamda Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Caddesi’nde 400 metre uzunluğunda perde duvar, 400 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde beton yol yapımının yanı sıra havai hat olarak geçen elektriklerin yer altına alınma çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmaların ay sonuna kadar bitmesi planlanıyor.

Ankara Caddesi’nde inceleme sonrasında değerlendirme de bulunan Kartepe Belediye Başkan Kocaman, “Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde üst yapı çalışmalarımızda düzenli bir şekilde devam ediyor. D100'e paralel Ankara Caddesi üzerindeki yol çalışmalarımızı kısa bir süre içerisinde bitirerek araç trafiğine açıyoruz. Kartepemiz genelinde yatırımlarımız Covid19 önlemleri içerisinde devam edecektir” dedi.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapılan Uzuntarla Kültür Merkezi inşaatı hızla ilerliyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenilen proje, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilirken içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağı da yer alacak. Bin 488,6 metre karelik alana yapılan kültür merkezinde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay bayan lavabolar yer alacak. Yapının içerisinde spor salonu ve muhtarlık birimi de olacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kocaman, “Covid19 süreci, 2 aylık dönem yatırımlarımızın bir kısmını yavaşlatsa da normalleşme günleriyle birlikte tempomuzu arttırarak çalışmalarımızı en hızlı şekilde nihayete erdireceğiz. Tüm dünya ülkeleri zor bir ölümkalım mücadelesi verdi. Normalleşme sürecinde eski alışkanlıklarımızın bazılarından vaz geçip, sağlığımız için zorunlu olan yeni alışkanlıklar edineceğiz” ifadelerini kullandı.

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