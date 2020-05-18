İzmit’te Valilik önü yan yolu bir günde asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli Valiliği önündeki 850 metrelik yan yolu 24 saat içinde kazı çalışmalarını tamamlayarak asfaltladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit’in trafik yoğunluğu bakımından en önemli noktalarından valilik önü yan yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Tamamlanan asfaltlama işlemleri nedeniyle çalışanlara teşekkür eden Başkan Büyükakın, yolun asfaltlanması işlemini bir günde tamamladıklarını söyledi. Sokağa çıkma yasaklarını fırsata çevirdiklerini ve kent genelindeki birçok çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Bu bölgede trafik normal günlerde çok yoğun bir şekilde akıyordu. Çalışmanın da çok zor olduğu bölgelerden bir tanesiydi. Buradaki 850 metrelik yolu 24 saat içinde kazı çalışmasıyla birlikte hemen asfaltladık” dedi.

İzmit şehir içine giriş güzergâhlarından biri olan Valilik önündeki İstanbul İzmit yan yolunda asfaltlama çalışmasında 850 metrelik yolun yaklaşık bin beş yüz ton asfalt kullanılarak 1 günde tamamlandığını söyleyen Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın daha konforlu bir seyahat etmesi için buradaki projemizi hayata geçirdik. Kentimizin farklı noktaları için vatandaşlarımızdan talep geliyordu. Bu yolu da incelemiş ve projemizi hazırlamıştık. Sokağa çıkma yasağını da fırsat bilerek bugünkü çalışmamızı hayata geçirdik. Buna benzer çalışmalarımızı Kocaeli’nin 12 ilçesinde yapıyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımız evdeyken Kocaeli Valiliğimizin önündeki yan yolu da asfaltladık” diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında İstanbul İzmit güzergâhı olan yola bin 500 ton asfalt döküldü. Kent merkezine geçişi sağlayan güzergâhtaki asfalt döküm 1 günde tamamlandı. Kısa sürede bitirilen çalışma ile artık vatandaşlar valilik önündeki yoldan daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak.

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