Bilim Merkezi ve gönüllü vatandaşlardan 5 bin siperlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, bu güne kadar 5 bin adet siperlik üreterek dağıtımını gerçekleştirdi.

Ülke genelinde korona virüse (Covid19) karşı mücadele devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi ve 3 Boyutlu Destek Platformu Gönüllüleri evlerindeki yazıcılar ile siperlik üretmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda sürecinin başından itibaren 5 bin siperlik üretimi gerçekleştiren Kocaeli Bilim Merkezi ve 3 Boyutlu Destek Platformu gönüllüleri, üretilen siperlikleri sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine ulaştırdı. Kocaeli Bilim Merkezi Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvar’ında eğitim amaçlı kullanılan üç boyutlu(3D) yazıcılar korana virüs (Covid19) sürecinde siperlik üretimi için kullanıldı.

Bunun yanı sıra 3 Boyutlu Destek Platformunda yer alan gönüllü vatandaşlarımız Kocaeli Bilim Merkezi tarafından karşılanan filament desteği ile evlerindeki 3 boyutlu yazıcıları siperlik üretimi için kullandı ve üretiminin büyük bir bölümünü oluşturdu.

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