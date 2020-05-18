Kartepe yolarına yaz bakımı

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana arter yollarda asfalt yama çalışmalarını hızlandırdı.

Covid19 pandemisine karşı tedbirler almaya devam eden Kartepe Belediyesi, bir yandan da ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt yama çalışmalarına başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban ile birlikte yapılan asfalt yama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Başkan Kocaman, “Korona virüs önlemleri göz ardı edilmeden ilçemiz genelinde asfalt yama çalışmalarına hız verdik. Hazırlanan belli bir takvim dahilinde Kartepe genelinde asfalt yama çalışmalarımız devam edecektir. Bu zor günleri birlik, beraberlik ve kurallara uyarak geride bırakacağız” dedi.

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