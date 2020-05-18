Başkan Büyükakın, “Bu şehrin gençlerine çok güveniyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Büyükakın, “Bu şehrin gençlerine çok güveniyorum”

İHA

Darıca'da inşaatı devam eden bin 800 kişilik spor salonunda inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ben Kocaeli gençliğine güveniyorum ve inanıyorum" dedi.

Başkan Büyükakın, “Bu şehrin gençlerine çok güveniyorum”

Darıca’da inşaatı devam eden bin 800 kişilik spor salonunda inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ben Kocaeli gençliğine güveniyorum ve inanıyorum” dedi.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca’da inşaatı devam eden bin 800 kişilik spor salonunda inceleme yaptı. Son durumu yerinde gören ve çalışma hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın’a, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve projenin teknik sorumluları da eşlik etti. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli genelinde sporun her alanına yatırım yapıyoruz çünkü bu şehrin gençlerine çok güveniyoruz. Bu salonlardan çıkacak şampiyonlar ve başarılı sporcular diğer çocuklarımıza da rol model olacak, sporu sevdirecek, heveslendirecek” dedi.
Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapılan spor salonunda toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacağını da dile getiren Başkan Büyükakın, Darıca’da yaşayan binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunun bin 800 kişilik tribün kapasitesine sahip olduğunu da söyledi. “Kocaeli gençliğine çok güveniyorum ve çok inanıyorum” diyerek açıklamasına devam eden Başkan Büyükakın, “Gençlerimizle her fırsatta sohbet ettiğimde onların gözlerinde gördüğüm ışık, geleceğe yönelik umutları, hayalleri ve düşünceleri şahsıma enerji veriyor. Kocaeli’nin geleceği emin ellerde olduğunu görüyorum. Korona virüs sonrası gençlerimizle buluşmaya kaldığımız yerden güçlü bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.
Çocuklara ve gençlere hizmet etmek için her fırsatı değerlendirdiklerini, Kocaeli’nin her ilçesinde ortaya koydukları projelerle geleceğin güçlü nesillerinin yanlarında olduklarını da belirten Başkan Büyükakın, “Spora yapılan yatırımın insana, insana yapılan yatırımın da geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. Kocaelili gençlerimiz azim ve kararlılıkla çalıştıklarında neler başarabileceklerini bize her fırsatta gösterdi. Boynunda bir madalyayla ziyaretime gelen her genç kardeşimi gördüğümde heyecanlanıyorum, gururla göğsüm kabarıyor, mutlu oluyorum. Şunu da özellikle söylemek istiyorum, inşa ettiğimiz spor tesisleriyle Kocaeli’den çıkacak sporcularımızın, dünya çapında yeni başarılara imza atacağına da yürekten inanıyorum” diyerek açıklamalarını tamamladı.
Darıca’da inşaatı devam eden spor salonunun bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak. Zemin de ayrıca sporcu girişi, platesaerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma, duşlavabo alanları, engelli soyunma alanları ve depo bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilnet Okulları, 5 binden fazla öğrenciye uzaktan eğitim veriyor
YEREL HABERLER Bilnet Okulları, 5 binden fazla öğrenciye uzaktan ...
Kartepe yolarına yaz bakımı
YEREL HABERLER Kartepe yolarına yaz bakımı
Gençler bu atölyeler ile evde beceri kazanıyor
YEREL HABERLER Gençler bu atölyeler ile evde beceri kazanıyor
100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı
YEREL HABERLER 100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı
Bilim Merkezi ve gönüllü vatandaşlardan 5 bin siperlik
YEREL HABERLER Bilim Merkezi ve gönüllü vatandaşlardan 5 bin ...
İzmit’te ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrası aşsız kalmıyor
YEREL HABERLER İzmit’te ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrası aşsız ...
İzmit’te Valilik önü yan yolu bir günde asfaltlandı
YEREL HABERLER İzmit’te Valilik önü yan yolu bir günde asfaltlandı
Başkan Kocaman Ankara Caddesi’ni yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman Ankara Caddesi’ni yerinde inceledi
Kayan motosikletten düşen kurye yaralandı
YEREL HABERLER Kayan motosikletten düşen kurye yaralandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında açılan marketlerden alışveriş yaptılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında açılan marketlerden ...
Kızılay´dan, Merih Demiral´a teşekkür 
YEREL HABERLER Kızılay´dan, Merih Demiral´a teşekkür 
Kızılay´dan, Merih Demiral´a teşekkür 
YEREL HABERLER Kızılay´dan, Merih Demiral´a teşekkür 
Kocaeli’de plajlar yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de plajlar yaza hazırlanıyor
'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'
YEREL HABERLER 'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'
'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'
YEREL HABERLER 'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'
Kocaeli'de yanan dürümcü küle döndü
YEREL HABERLER Kocaeli'de yanan dürümcü küle döndü
Kocaeli'de yanan dürümcü küle döndü
YEREL HABERLER Kocaeli'de yanan dürümcü küle döndü
Büyükşehir’den kırsala 4 ayda 600 bin TL’lik malzeme ve inşaat yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kırsala 4 ayda 600 bin TL’lik malzeme ...
Başkan Hürriyet, Park ve Bahçeler ekipleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Park ve Bahçeler ekipleriyle bir ...
Dilovası Kız Meslek Lisesi anaokulu hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Dilovası Kız Meslek Lisesi anaokulu hızla yükseliyor
İtfaiye, duvarın arasına sıkışan kediyi kurtardı 
YEREL HABERLER İtfaiye, duvarın arasına sıkışan kediyi kurtardı 
Kocaeli'de boş sokaklar, yine 65 yaş üzerindekilere kaldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de boş sokaklar, yine 65 yaş üzerindekilere ...
Kocaeli’de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkartıyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, ...
İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X