Bilnet Okulları, 5 binden fazla öğrenciye uzaktan eğitim veriyor

Bilnet Okulları, korona virüs sürecinde Türkiye genelinde ilkokul öncesinden liseye kadar toplam 47 okul, 4 yüz 47 şubede eğitim gören 5 binden fazla öğrencisi ile uzaktan eğitim faaliyetlerine aktif olarak devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın aldığı uzaktan eğitimi uzatma kararı ile evde geçirilen süre 7 haftayı geçti. Bu süreçte Bilnet Okulları, “Bilnet Live Academy” platformunu devreye sokarak 507 sanal sınıfta yaptıkları canlı derslerle öğrencilerin günlük yaşam bağlantısını kolaylıkla kurmasını ve planlanan derslere aktif bir şekilde katılmalarını sağladı. Bilnet öğrencileri, uzaktan eğitim platformunda temel derslerin yanında yabancı dil, kodlama, müzik ve resim derslerinde yüzlerce adet içeriğe ulaşırken, öğrenciler bugüne kadar online sınavlarda 6 bin soru çözümü gerçekleştirdi. Bilnet Okullarının, online eğitim platformuna günlük ortalama giriş yapan bin 112 öğretmen, bugüne kadar günlük 5 yüzden fazla online derste 16 bin 500 dakika konu anlatımı yaptı.

Türkiye genelinde, Ankara Çayyolu, Ankara Yenimahalle, Balıkesir, Bodrum, Denizli, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Kartal, İzmir Bornova, İzmir Karşıyaka, Kocaeli, Sakarya ve Samsun’da kampüsü bulunan Bilnet Okullarında online eğitimden hem öğrencilerin hem de velilerin memnun olduğunu belirten Bilnet Okulları yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, “Pandemi dolayısıyla öğrencilerinin eğitimlerinin aksamadan devam etmesi için ‘Bilnet Live Academy’ platformunu geliştirdik. Bu platform sayesinde haftanın her günü yapılan canlı dersler sayesinde öğrencilerin olayları analiz edip yorumlamaları, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri, evrensel değerler ve kültürel farklılıkları kavramaları, bilimsel ve sosyal alanda kendilerini ifade etmeleri için çeşitli fırsatlar sunuluyoruz. Bu 7 haftalık dönemde toplamda 5 binden fazla içerik üretimi ile onlineoffline eğitim süresi 800 bin dakikayı geçti” ifadelerine yer verildi.

Bilnet Okulları, “Digital Learning” platformundan öğrencilerine İngilizce derslerini yıllık plan doğrultusunda haftalık videolar olarak sunuyor. Aynı zamanda tüm öğrencilerine “Digital Learning” platformundaki konularla paralel olarak canlı derslerle de destek veriliyor. Öğrencilerin öğrenme yaşantılarına yön verecekleri, okuma, konuşma, karşılıklı konuşma ve yazma gibi dil becerilerini kullanacakları, edindiği bilgi ve becerilerini günlük hayatta etkili bir şekilde kullanacakları bir geleceğe yoğunlaştırılmış bu canlı dersler ile taşıma fırsatı bulurken, el becerini ve dinleme becerilerini geliştirmek için hazırlanan el işi sanatları videoları ile desteklenen uzaktan eğitim sürecinde, öğrenciler hem eğlenerek öğrenmekte hem de yabancı dili etkin ve etkili olarak kullanma fırsatı buluyor.

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