Moral otobüsü 19 Mayıs coşkusunu Darıca’ya yayıyor

Darıca Belediyesi moral otobüsü, sokak sokak gezerek bando eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu evlerinde olan vatandaşlara yaşatıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Darıca’da moral otobüsü ile yaşatılıyor. Günler öncesinden Darıca’da caddeleri Türk Bayraklarıyla süsleyen Darıca Belediyesi, Başkan Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla moral otobüsüyle 19 Mayıs coşkusunu vatandaşların evlerine taşıyor. Bando eşliğinde sokakları gezen üstü açık moral otobüsü site ve apartman önlerinde durarak Darıcalılara eğlenceli anlar yaşatıyor. Darıcalı vatandaşlar da balkon ve pencerelerden Türk bayraklarını sallayarak moral otobüsüne eşlik ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlarla birlikte paylaşma çağrısında bulunarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce Samsun’a doğru yola çıkarak milli mücadelenin meşalesini yakmıştır. 19 Mayıs’ta yanan bağımsızlık meşalesi bugün de aynı kararlılıkla yanmaya devam etmektedir. 19 Mayıs ruhu bugün de aynı coşkuyla devam ediyor. Bizler Darıca Belediyesi olarak bu coşkuyu evlerinde bulunan vatandaşlarımızla birlikte yaşamak için moral otobüsümüzle eşlik ediyoruz. Sokağa çıkma yasağının olacağı 4 gün boyunca moral otobüsümüz her mahallede sokak sokak gezerek vatandaşlarımıza 19 Mayıs coşkusunu taşıyacak. Vatandaşlarımızı da bayraklarıyla birlikte balkonlara bekliyoruz” diye konuştu.

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