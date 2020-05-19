İzmit’te 19 Mayıs coşkusu köylerde başladı

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İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında süslenen araçların oluşturduğu konvoylarla köyleri gezerek, vatandaşlara Tük bayrağı dağıttı.

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini korona virüs salgını tedbirleri nedeni ile evlere taşıyor. İzmit Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak yaktığı bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümünde coşkuyu, İzmit sınırları içerisindeki köy sakinlerine ulaştırdı. Belediyenin, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları ile süslediği araçlar İzmit köylerinde marşlar eşliğinde gün boyu dolaştı. Köy sakinleri, İzmit Belediyesi’nin etkinliği ile sokağa çıkma yasağında 19 Mayıs ruhunu evlerinde yaşadı.

Belediye ekipleri, balkonlarından, camlarından, evlerinin önünden kendilerini selamlayan köy sakinlerine Türk bayrakları dağıttı. İzmit Belediyesi’nin 19 Mayıs etkinliklerinin kent merkezinde ve tüm mahallelerde devam edeceği öğrenildi.

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