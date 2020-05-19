Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´de, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme noktalarına mama bırakıldı. <br>Kocaeli´de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sokak hayvanları unutulmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere uğrayarak, mama bıraktı. Ekipler, ilçe ilçe gezip, hayvanlara mama bırakarak, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında aç kalmalarını önledi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-05-19 10:13:45<br>
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