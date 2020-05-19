Gölcük Asar Deresi kavşak yollarına onarım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesi Asar Deresi Kavşağı D100 Karayolu bağlantı yollarında yol onarımı yapılıyor.

Projelerini hayata geçirmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozulan yollarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı, Gölcük ilçesi Asar Dere Kavşağı D100 Karayolu bağlantı yollarında onarım çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan onarım çalışmaları ile araçların yolda daha konforlu hareket edebilmesi sağlanacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gölcük Asar Dere Kavşağı D100 katılım kollarında bozulan zeminleri söküyor. Söküm işlemi sonrasında yama asfaltlaması yapılıyor. Yapılan onarım çalışması ile yolun konforu arttırılırken vatandaşlarında memnuniyeti kazanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.