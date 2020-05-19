SEKA Tüneli’nde yol onarımı gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D100 Karayolu üzerindeki İzmit Büyük SEKA Tüneli’nde yapılan yol onarım çalışması tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozulan yollarda da bakım ve onarım çalışması yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit ilçe merkezinde bulunan D100 Karayolu üzerindeki Büyük SEKA Tüneli zeminin asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile bozulan yerler sökülerek asfaltlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle araç trafiğinin az olmasını fırsat bilerek İzmit Büyük SEKA Tüneli’nde yol onarımı gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında yolun İstanbul ve Ankara yönlerinde bozulan yerler asfaltlanarak çalışma tamamlandı.

Gerçekleştirilen yol onarım çalışmaları ile yol konforu arttırılırken vatandaşların da memnuniyeti kazanılıyor.

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