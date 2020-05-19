Belediye başkanından üstü açık otobüsle 19 Mayıs kutlaması

<br>Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda üstü açık otobüs ile tur atarak, halkın bayramını kutladı. Balkon ve bahçelere çıkanlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılık verdi. <br>Darıca´da 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için Darıca Belediyesi, üstü açık otobüs ile 19 Mayıs kutlaması düzenledi. Darıca Belediye Başkanı Bıyık, otobüsle sokak sokak gezerek, marşlar eşliğinde halkın bayramını kutladı. Başkan Bıyık'a, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da eşlik etti. Balkon ve bahçelere çıkanlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılık verdi. <br>19 Mayıs´ın, Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu belirten Başkan Bıyık, "Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlarımızın moralini yükseltmek ve 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamak için otobüsümüzle şehir turu attık. 19 Mayıs Türk milleti için önemli bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün 101 yıl önce Samsun´a doğru yola çıkarak yaktığı bağımsızlık ateşi bugün de aynı kararlılıkla yanıyor. Bugün aynı coşkuyu mahallelerimizde vatandaşlarımızla yaşıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-05-19 15:01:09<br>

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