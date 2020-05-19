Kocaeli'de '19 Mayıs' balkonlarda kutlandı

<br>Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı´nda vatandaşlar, saat 19.19´da evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.<br>Kocaeli´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kentin birçok ilçesinde balkonlarda kutlandı. Gün içinde evlerini Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsleyenler, saatler 19.19´u gösterdiğinde evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı´nı okudu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, marşlar ve şarkılar söyleyerek bayramı kutladı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN<br>2020-05-19 20:09:44<br>
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