Kocaeli’de kısıtlamaya uymayan bin 109 kişiye 2 milyon 792 bin 818 TL ceza kesildi

Kocaeli’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uymayan bin 109 kişiye 2 milyon 792 bin 818 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında 16 Mayıs’ta başlayan ve 15 şehri kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlama boyunca Kocaeli’de yapılan denetimlerde ise kısıtlama kurallarına uymayanlar cezalandırıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 109 kişiye 2 milyon 792 bin 818 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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