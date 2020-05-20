Çınarlıdere Mesire Alanı’nda yürüyüş yolu düzenlendi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Çınarlıdere Mesire Alanı’nda bulunan yürüyüş yolunda düzenleme çalışması yapıldı.

Korona virüs sürecinde sorumluluk sahalarındaki görevlerini aksatmadan sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Derince Çınarlıdere Mesire Alanı’ndaki yolda düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 3 bin 250 metrelik yürüyüş yolunda meydana gelen bozulmalar düzeltildi.

Çınarlıdere Mesire Alanı’na özellikle yaz aylarında vatandaşlar dinlenmek için yoğun ilgi gösteriyor. Yaz sezonu öncesinde mesire alanındaki 3 bin 250 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda düzeltme yapıldı.

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