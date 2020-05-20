Gebze’de Kadir Gecesi’nde dualar edildi

Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi ev sahipliğinde Gebze Huzur evi önünde ve Çoban Mustafa Paşa Camii’nde düzenlenen özel programlarla Kadir Gecesi’nde dualar edildi.

Gebze’de Kadir Gecesi vesilesiyle bir dizi program düzenlendi. Kadir Gecesi’nde ilk olarak Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi ev sahipliğinde Gebze Huzurevi önünde düzenlenen program Kura’nı Kerim tilavetiyle başladı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve ilçe protokolünün katıldığı Kadir Gecesi programında Kur’an tilavetinin ardından Ramazan Zor ve saz heyetinin seslendirdiği ilahi ve kasidelere huzurevi sakinleri de merkezin camlarından eşlik etti. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, huzurevinin camlarından programa iştirak eden büyüklerin ve tüm Gebzelilerin mübarek Kadir Gecesini tebrik etti. Program, İlçe Müftüsü Kılıçbay’ın yaptırdığı dua ile sona erdi.

Gebze Çoban Mustafapaşa Camii’nin bahçesinde ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen Kadir Gecesi özel programı, Çoban Mustafa Paşa Camii’nin imam hatiplerinin Kur’an tilavetiyle başladı. İlçe protokolünün Gebzelilerin Kadir Gecesini tebrik ettiği programda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini idrak ediyoruz. Kur'anı Kerim'in ilk olarak dünya semasına indirildiği Kadir Gecesi; en değerli ve feyizli gecedir. Bu kutsal geceyi önem ve anlamına uygun olarak geçirmenizi temenni ediyor, İslam Alemi ve tüm insanlık için hayırlara, hastalık ve musibetlerden kurtuluşa vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Kadir Gecemiz mübarek olsun” dedi.

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