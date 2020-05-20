Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı (2)

<br>İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İNCELEME<br>Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, Gölcük ilçesinde tartıştığı komşusuna "Ben ambulansla akşama kadar koronavirüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek, yüzüne tükürdüğü iddia edilen acil tıp teknisyeni M.K. hakkında inceleme ve araştırma başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müessif konu hakkında Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından inceleme ve araştırma başlatılmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER<br>2020-05-20 14:24:44<br>

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