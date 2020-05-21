Sinemaseverler `Arabada sinema´ etkinliğinde buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sinemaseverler `Arabada sinema´ etkinliğinde buluştu

DHA

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sinema salonlarına gidemeyenler için 'Arabada sinema' etkinliği düzenledi. Otoparkta toplanan yüzlerce kişi, dev ekrana yansıtılan `7'nci Koğuştaki Mucize' filmini, araçlarında izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sinemalara gidemeyen vatandaşlar için sosyal mesafeli 'Arabada sinema' etkinliği düzenledi. İftardan sonra Uluslararası İnterteks Fuar Alanı'nın otoparkında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar alanı doldurdu. Yüzlerce kişi, projeksiyon...

Sinemaseverler `Arabada sinema´ etkinliğinde buluştu

<br>Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sinema salonlarına gidemeyenler için 'Arabada sinema' etkinliği düzenledi. Otoparkta toplanan yüzlerce kişi, dev ekrana yansıtılan `7'nci Koğuştaki Mucize' filmini, araçlarında izledi.<br>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sinemalara gidemeyen vatandaşlar için sosyal mesafeli 'Arabada sinema' etkinliği düzenledi. İftardan sonra Uluslararası İnterteks Fuar Alanı'nın otoparkında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar alanı doldurdu. Yüzlerce kişi, projeksiyon aracılığıyla dev ekrana yansıtılan '7'nci Koğuştaki Mucize' filmini izledi. Etkinliğe katılım yoğun olurken, bazı kişilerin filmi araçlarının üzerine çıkarak izlediği görüldü. <br>Arkadaşlarıyla beraber film izlemeye gelen Can Topaç, keyifli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Geldik, güzel bir etkinlik oldu. Çok uzun zamandır evdeydik. Daralıyorduk, sıkılıyorduk. Sokağa çıkma yasağı biter bitmez bu etkinlik bizim için çok iyi oldu. Gençler için de çok güzel bir ortam, aileler de buna dahil oldu. Mutluyuz" dedi.<br>'BİRAZ OLSUN NEFES ALDIK'<br>Koronavirüs sürecinde evde kaldıklarını söyleyen Ege Sarıca, "Çok güzel bir etkinlik, her yaş grubunu kapsıyor. Buna benzer etkinliklerin olması hepimize biraz olsun nefes aldırıyor. Herkes sosyal mesafeyi koruduktan sonra bir sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-05-20 23:57:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de yüzlerce vatandaş arabalarından sinema filmi izledi
YEREL HABERLER Kocaeli’de yüzlerce vatandaş arabalarından sinema ...
Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Stoklarda bekleyen 55 plazmamız var
YEREL HABERLER Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Stoklarda bekleyen ...
“41 Gence Bisiklet” yarışmasının sonuçları belli oldu
YEREL HABERLER “41 Gence Bisiklet” yarışmasının sonuçları belli oldu
18 yıl sonra koronavirüs temizliğiyle ortaya çıkan cinayette 2'nci tutuklama
YEREL HABERLER 18 yıl sonra koronavirüs temizliğiyle ortaya çıkan ...
Korona virüs temizliğinde ortaya çıkan 18 yıllık cinayette ikinci tutuklama Abilerini bıçaklayarak öldürülmesi olayında serbest kalan kardeş tutuklandı Abilerini bıçaklayarak öldürdükten sonra kum dolu çuvalla boş eve sakladılar
YEREL HABERLER Korona virüs temizliğinde ortaya çıkan 18 yıllık ...
Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi
Körfez’de sorunlar çözüme kavuşturuluyor
YEREL HABERLER Körfez’de sorunlar çözüme kavuşturuluyor
Başkan Büyükgöz’den çocuklara kitap hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den çocuklara kitap hediye etti
Kocaeli’de maskesini takan sahile akın etti Körfez'e karşı keyif yaptı Çocuğunu alan gelince deniz kenarındaki ağaçların altında yer kalmadı Çocukları ile sahile inen aileler izni fırsat bilerek havanın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Kocaeli’de maskesini takan sahile akın etti Körfez'e ...
İzmit güneş enerjisi ile aydınlatılacak
YEREL HABERLER İzmit güneş enerjisi ile aydınlatılacak
Başiskele’de bordür boyama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de bordür boyama çalışmaları sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Körfezlileri Hacivat ve Karagöz eğlendirdi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Körfezlileri ...
İzmit'te alışveriş ve çocuk yoğunluğu
YEREL HABERLER İzmit'te alışveriş ve çocuk yoğunluğu
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü ...
Körfez’de bir e-spor takımı kurulacak
YEREL HABERLER Körfez’de bir e-spor takımı kurulacak
Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi
YEREL HABERLER Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi
Evinin bodrumunu uyuşturucu imalathanesine çeviren şahsa operasyon
YEREL HABERLER Evinin bodrumunu uyuşturucu imalathanesine çeviren ...
Kartepe’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kartepe’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Başiskele’de bayram temizliği başladı
YEREL HABERLER Başiskele’de bayram temizliği başladı
Gebze’de Kadir Gecesi’nde dualar edildi
YEREL HABERLER Gebze’de Kadir Gecesi’nde dualar edildi
Uyuşturucu ve uyuşturucudan kazandığı paralarla yakalandı Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve uyuşturucudan kazandığı paralarla ...
Sinemaseverler ‘Arabada Sinema’ etkinliğinde buluşacak
YEREL HABERLER Sinemaseverler ‘Arabada Sinema’ etkinliğinde ...
Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor
İzmit’te Kadir Gecesi özel programında dualar edildi
YEREL HABERLER İzmit’te Kadir Gecesi özel programında dualar edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X