(Özel) Çayırova Belediyesi’nden ilçedeki 45 bin haneye 135 bin paket bayram çikolatası Bayram coşkusunu evde geçirecek vatandaşlara belediyeden hediye paketi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Çayırova Belediyesi’nden ilçedeki 45 bin haneye 135 bin paket bayram çikolatası Bayram coşkusunu evde geçirecek vatandaşlara belediyeden hediye paketi

İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediyeye bağlı ekipler, ilçede yaşayan 135 bin vatandaşa bayram çikolatası ve maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

(Özel) Çayırova Belediyesi’nden ilçedeki 45 bin haneye 135 bin paket bayram çikolatası Bayram coşkusunu evde geçirecek vatandaşlara belediyeden hediye paketi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde belediyeye bağlı ekipler, ilçede yaşayan 135 bin vatandaşa bayram çikolatası ve maske dağıtımı gerçekleştiriyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından harekete geçen Çayırova Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 45 bin haneye bayram çikolatası ve maske dağıtımına başladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin talimatı ile harekete geçen Vefa Sosyal Destek ekipleri, belediye personeli tarafından üretilen maskeler ile çikolataları kapı kapı gezerek vatandaşlara teslim ediyor.

45 bin hanede 135 bin kişi yaşıyor
Konuyla ilgili açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Virüsle mücadele süreci başlar başlamaz ki, biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlamda ilk günden itibaren bütün tedbirleri azami ölçüde aldık. Tabii bu süreçte özellikle maske konusunda uzmanlarımız bu konuda uyardıktan sonra biz de Çayırova Belediyesi olarak vatandaşımızın maskeye rahatça ulaşabilmesi adına maske üretimine başladık. Bugün itibariyle yaklaşık, tabii Çayırova'da 135 bin kardeşimiz yaşıyor, 45 bin civarında hanemiz var. Bütün bu hanelerimize bundan bir ay önce hem maske, kolonya, dezenfektan ürünlerini içeren bir paketle bütün hanelerimize bu imkanı sunduk” dedi.

“Her paket içerisinde 5 adet maske ve çikolata var”
Çikolata ve maskelerden oluşan hediye paketinin hane hane dağıtıldığını dile getiren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bu bayram biraz buruk geçecek. Biz istedik ki Çayırova Belediyesi olarak halkımızla hem bayramlaşalım hem bayram çikolatalarını kendilerine takdim edelim ve bunun yanında yine her haneye, 45 bin haneye maske teslim edelim. Biz hemen İstanbul'un yanı başında 135 bin kardeşimin yaşadığı 45 bin hanenin olduğu bir ilçeyiz. Tabii bayramdan önce dağıtacağımız paket içerisinde 5 adet maske var, bayram çikolatamız var ve bir bültenimiz var. Kısıtlılık süreci devam ettiği için vatandaşımız evde vakitlerini bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu bültenle geçirecekler ve biz hane hane dolaşacağız. Dolaşmaya başladık zaten. Hane hane dağıtıyoruz, vatandaşımızla bayramlaşıyoruz. Bu anlamda da vatandaşımızı ziyaret etmiş oluyoruz” dedi.

“Türkiye alınan tedbirlerle en az hasarla bu noktaya geldi”
Türkiye’nin dünyaya oranla en az hasarla bu noktaya geldiğinin altını çizen Belediye Başkanı Çiftçi, “Bayramlar bizim eş, dost, akraba, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz günlerdir. Ama bu süreçte tabiki özellikle bu virüsle mücadele sürecinde herhangi bir yanlış bir sonuçla karşılaşmamak adına bayramda sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Dolayısıyla bu bayram bizim için buruk geçecek ama olayın bir de dolu tarafından bakmak lazım. Pozitif tarafından bakmak lazım. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu virüs belasından en az hasarla bu noktaya geldik. Bu tedbirler çok önemli. Tabi ki vatandaşımızla biz belediye olarak bizatihi şahsım fırsat buldukça bu dağıtım sürecine iştirak ediyorum. Vatandaşımızla bayramlaşıyoruz, biraz muhabbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Belki buna vesile olmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinemaseverler `Arabada sinema´ etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Sinemaseverler `Arabada sinema´ etkinliğinde buluştu
Kocaeli’de yüzlerce vatandaş arabalarından sinema filmi izledi
YEREL HABERLER Kocaeli’de yüzlerce vatandaş arabalarından sinema ...
Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Stoklarda bekleyen 55 plazmamız var
YEREL HABERLER Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Stoklarda bekleyen ...
“41 Gence Bisiklet” yarışmasının sonuçları belli oldu
YEREL HABERLER “41 Gence Bisiklet” yarışmasının sonuçları belli oldu
18 yıl sonra koronavirüs temizliğiyle ortaya çıkan cinayette 2'nci tutuklama
YEREL HABERLER 18 yıl sonra koronavirüs temizliğiyle ortaya çıkan ...
Korona virüs temizliğinde ortaya çıkan 18 yıllık cinayette ikinci tutuklama Abilerini bıçaklayarak öldürülmesi olayında serbest kalan kardeş tutuklandı Abilerini bıçaklayarak öldürdükten sonra kum dolu çuvalla boş eve sakladılar
YEREL HABERLER Korona virüs temizliğinde ortaya çıkan 18 yıllık ...
Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi
Körfez’de sorunlar çözüme kavuşturuluyor
YEREL HABERLER Körfez’de sorunlar çözüme kavuşturuluyor
Başkan Büyükgöz’den çocuklara kitap hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den çocuklara kitap hediye etti
Kocaeli’de maskesini takan sahile akın etti Körfez'e karşı keyif yaptı Çocuğunu alan gelince deniz kenarındaki ağaçların altında yer kalmadı Çocukları ile sahile inen aileler izni fırsat bilerek havanın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Kocaeli’de maskesini takan sahile akın etti Körfez'e ...
İzmit güneş enerjisi ile aydınlatılacak
YEREL HABERLER İzmit güneş enerjisi ile aydınlatılacak
Başiskele’de bordür boyama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de bordür boyama çalışmaları sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Körfezlileri Hacivat ve Karagöz eğlendirdi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Körfezlileri ...
İzmit'te alışveriş ve çocuk yoğunluğu
YEREL HABERLER İzmit'te alışveriş ve çocuk yoğunluğu
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü ...
Körfez’de bir e-spor takımı kurulacak
YEREL HABERLER Körfez’de bir e-spor takımı kurulacak
Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi
YEREL HABERLER Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi
Evinin bodrumunu uyuşturucu imalathanesine çeviren şahsa operasyon
YEREL HABERLER Evinin bodrumunu uyuşturucu imalathanesine çeviren ...
Kartepe’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kartepe’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Başiskele’de bayram temizliği başladı
YEREL HABERLER Başiskele’de bayram temizliği başladı
Gebze’de Kadir Gecesi’nde dualar edildi
YEREL HABERLER Gebze’de Kadir Gecesi’nde dualar edildi
Uyuşturucu ve uyuşturucudan kazandığı paralarla yakalandı Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve uyuşturucudan kazandığı paralarla ...
Sinemaseverler ‘Arabada Sinema’ etkinliğinde buluşacak
YEREL HABERLER Sinemaseverler ‘Arabada Sinema’ etkinliğinde ...
Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X