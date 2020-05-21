Çerkes sürgününde ayrılan kız kardeşlerin anısını kemiğe bakarak yaşatıyorlar Akademisyenin hasta yatağındaki annesi Çerkes acısını gün yüzüne çıkardı Annesinin anlattığı efsaneyi yaşatan Etnograf Doç. Dr. Mir Vuneruko, 156 yıllık efsaneyle ilgili makale yazdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çerkes sürgününde ayrılan kız kardeşlerin anısını kemiğe bakarak yaşatıyorlar Akademisyenin hasta yatağındaki annesi Çerkes acısını gün yüzüne çıkardı Annesinin anlattığı efsaneyi yaşatan Etnograf Doç. Dr. Mir Vuneruko, 156 yıllık efsaneyle ilgili makale yazdı

İHA

Çerkes sürgününde ayrılmak zorunda kalan kız kardeşlerin birbirlerini hatırlamak için verdikleri söz, her yıl 21 Mayıs'ta koyun kemiği deliğinden yeni aya bakan Çerkesler tarafından 156 yıldır yaşatılıyor.

Çerkes sürgününde ayrılan kız kardeşlerin anısını kemiğe bakarak yaşatıyorlar Akademisyenin hasta yatağındaki annesi Çerkes acısını gün yüzüne çıkardı Annesinin anlattığı efsaneyi yaşatan Etnograf Doç. Dr. Mir Vuneruko, 156 yıllık efsaneyle ilgili makale yazdı

Çerkes sürgününde ayrılmak zorunda kalan kız kardeşlerin birbirlerini hatırlamak için verdikleri söz, her yıl 21 Mayıs'ta koyun kemiği deliğinden yeni aya bakan Çerkesler tarafından 156 yıldır yaşatılıyor.
Kafkas Rus savaşı sonrasındaki Çerkes sürgününde ayrılmak zorunda kalan kız kardeşlerin birbirlerine verdikleri sözü yerine getirmek isteyen Çerkesler, 156 yıldır koyun kemiği ile yeni aya bakıyor. Çerkes efsanesi olan saksağan oyuğu hikayesine göre köylerde yaşayan iki kız kardeş birbirinden ayrılmak durumunda bırakılır. Kız kardeşlerden biri Türkiye’ye gönderilirken, diğeri Kafkasya’da kalır. Ayrılık anı geldiğinde bir daha görüşemeyeceklerini düşünerek, saksağan oyuğu denilen koyun kemiğinin boşluğundan yeni aya bakarak birbirlerini hatırlama sözü verirler. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çerkes Dili Edebiyatı Bölümünde görev yapan Etnograf Doç. Dr. Mir Vuneruko, hasta yatağındaki annesinden öğrendiği efsaneyi yıllardır yaşatıyor. Efsaneyi öğrendikten sonra saksağan oyuğu denilen kemikle her yıl 21 Mayıs'ta yeni aya bakarak Çerkes sürgünündeki kız kardeşlerin anısını yaşatan Vuneruko, efsane hakkında da bir makale yayınladı.
Yaklaşık 23 yıl önce yazdığı makale ve efsane hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Mir Vuneruko, “1987 yılı Mayıs ayında annem enfarktüs geçirmişti, hastanede kalıyorduk. Ben de annemin yanında refakatçiydim. ‘Ne istiyorsun, bir arzun var mı’ diye anneme sordum. Gözleri bir noktaya daldı, sonra bana döndü. Bana ‘saksağan oyuğu’ anlamına gelen ‘koyun kemiğini kaynamış olarak istiyorum’ dedi. Çerkesler, koyunun kalçasından alınan, ortası geniş bir delik olan, bu kemiğe ‘saksağan oyuğu’ derlermiş. Açıkçası bende o ana kadar hiç duymamıştım. Dayım o anda annemi ziyarete gelmişti. Ona söyleyince, ‘Ben anladım sana getireceğim’ dedi ve ertesi günü bir koyun budu getirdi. Ben bunu kaynattım ve annemin önüne koydum” dedi.

156 yıllık acıyı kemikle anarak gözlerini yumdu
Annesinin isteği üzerine kaynattığı koyun budunu etlerinden ayırarak kemiği annesine getirdiğini anlatan Vuneruko, “Ağzına bir lokma et aldı, sonra kemiği istedi. Bende ‘Anne koskoca bir but kaynattım, bu kadar mı yiyecektin. Bunun için mi istedin’ dediğimde ‘Ben bunu yemek için istemedim. Şimdi ben hastayım, yattığım yerde Çerkes milletinin uğradığı sürgün zulmünü gözümün önüne getiriyorum. Büyüklerimizin dilden dile anlattıkları bir olay aklıma geliyor. Çerkes sürgünü sırasında evli barklı farklı köylerde yaşayan iki kız kardeş varmış. Bunlar sürgün sırasında zorla birbirlerinden koparılmışlar. Ağlayarak birbirlerinden ayrılmak durumunda bırakıldıklarında biri Türkiye’ye gönderilecek, diğeri Kafkasya’da kalacaktır, ayrılık anı geldiğinde birbirlerine söz verirler. Söze göre saksağan oyuğundan yeni aya baktıklarında birbirleri ile görüşmüş ve konuşmuş gibi olacaklardı. Bu olay aklıma geldi, onun için saksağan oyuğu kaynat dedim dedi. Annem bu haberi bana anlattı ve çok sürmeden hayata gözlerini yumdu” diye konuştu.

Annesinin anlattığı hikayeyi Türkiye’deki Çerkesler’den duydu
Hikayeyi öğrendikten sonra Türkiye’deki görevi sırasında hikayeyi birçok Çerkes’ten duyduğunu ifade eden Vuneruko, “Bu olay o anda bana çok ilginç gelmişti. 1997 yılında biz Kafkasyalı bir grup bilim insanı, Türkiye’deki Kafkas derneklerinin daveti üzerine bazı Çerkes köylerinde araştırma yapmak üzere Türkiye’ye geldik. İlk olarak Tokat’ta gittiğimiz Şenyurt köyü idi. Orada bir aileye misafir olduk, ev sahibesi hanımla konuşurken annemin bana hastanede yatarken anlattığı iki kız kardeşin hikâyesini o da anlattı. Kendisine de kayınvalidesi anlatmış. Kayınvalidesine de Kafkaslar'dan Türkiye’ye sürgünle gelen büyük kayınvalide anlatmış. Bu en gerideki kayınvalide, akşam yeni ay çıktığında ellerini geriye doğru götürerek, dilinde devamlı ağlamaklı bir ağıtla gözyaşlarını silerek, evin etrafını döne döne yeni aya bakarmış. Sonunda annemin anlattığı, üzüldüğü bu hikâyeyi Türkiye’de de tekrar duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Bence bir nişane, işaret olabilir”
Kafkaslara döndüğünde konu hakkında makale yazdığını anlatan Vuneruko, “Kim bilir canını kurtarma derdine düşmüş Adigelerin umudunu bağladığı iki nesne gökte yükselen yeni ay ve saksağan oyuğu. Yabancı topraklar yeni yerleşim yerimiz, eski tarihi vatanımız esaret yerimiz olacaksa da her doğan yeni ayla umutlarımız çoğalabilir. Bugün bizim için gerçekleşmeyenlerin yarın ayın bağrında yükselmesi ile yeni ufuklar doğar mı demiş olabilirler. Yeni ay çıktığında büyüyerek doluyor, dolana kadar olan bu sürede belki görüşme ümitleri vardı. Saksağan oyuğundan bak demeleri de bence bir nişane, işaret olabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske ve sağlık kiti ulaştırıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske ve ...
Gebze Belediyesi Ovacık Mahallesi’nin sokaklarını yeniledi
YEREL HABERLER Gebze Belediyesi Ovacık Mahallesi’nin sokaklarını ...
İzmit’te vatandaşlar açık havada sinema filmi izledi
YEREL HABERLER İzmit’te vatandaşlar açık havada sinema filmi izledi
Başkan Kocaman’dan milli sporcuları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman’dan milli sporcuları unutmadı
İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
(Özel) Çayırova Belediyesi’nden ilçedeki 45 bin haneye 135 bin paket bayram çikolatası Bayram coşkusunu evde geçirecek vatandaşlara belediyeden hediye paketi
YEREL HABERLER (Özel) Çayırova Belediyesi’nden ilçedeki 45 bin ...
Sinemaseverler `Arabada sinema´ etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Sinemaseverler `Arabada sinema´ etkinliğinde buluştu
Kocaeli’de yüzlerce vatandaş arabalarından sinema filmi izledi
YEREL HABERLER Kocaeli’de yüzlerce vatandaş arabalarından sinema ...
Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Stoklarda bekleyen 55 plazmamız var
YEREL HABERLER Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Stoklarda bekleyen ...
“41 Gence Bisiklet” yarışmasının sonuçları belli oldu
YEREL HABERLER “41 Gence Bisiklet” yarışmasının sonuçları belli oldu
18 yıl sonra koronavirüs temizliğiyle ortaya çıkan cinayette 2'nci tutuklama
YEREL HABERLER 18 yıl sonra koronavirüs temizliğiyle ortaya çıkan ...
Korona virüs temizliğinde ortaya çıkan 18 yıllık cinayette ikinci tutuklama Abilerini bıçaklayarak öldürülmesi olayında serbest kalan kardeş tutuklandı Abilerini bıçaklayarak öldürdükten sonra kum dolu çuvalla boş eve sakladılar
YEREL HABERLER Korona virüs temizliğinde ortaya çıkan 18 yıllık ...
Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi
Körfez’de sorunlar çözüme kavuşturuluyor
YEREL HABERLER Körfez’de sorunlar çözüme kavuşturuluyor
Başkan Büyükgöz’den çocuklara kitap hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den çocuklara kitap hediye etti
Kocaeli’de maskesini takan sahile akın etti Körfez'e karşı keyif yaptı Çocuğunu alan gelince deniz kenarındaki ağaçların altında yer kalmadı Çocukları ile sahile inen aileler izni fırsat bilerek havanın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Kocaeli’de maskesini takan sahile akın etti Körfez'e ...
İzmit güneş enerjisi ile aydınlatılacak
YEREL HABERLER İzmit güneş enerjisi ile aydınlatılacak
Başiskele’de bordür boyama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de bordür boyama çalışmaları sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Körfezlileri Hacivat ve Karagöz eğlendirdi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Körfezlileri ...
İzmit'te alışveriş ve çocuk yoğunluğu
YEREL HABERLER İzmit'te alışveriş ve çocuk yoğunluğu
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü ...
Körfez’de bir e-spor takımı kurulacak
YEREL HABERLER Körfez’de bir e-spor takımı kurulacak
Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi
YEREL HABERLER Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi
Evinin bodrumunu uyuşturucu imalathanesine çeviren şahsa operasyon
YEREL HABERLER Evinin bodrumunu uyuşturucu imalathanesine çeviren ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X