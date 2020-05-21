Gebze Belediyesi Ovacık Mahallesi’nin sokaklarını yeniledi

Gebze’nin Ovacık Mahallesi’nin sokakları, yapılan doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından parke taşlarla donatılarak yenilendi.

Doğalgaz altyapı imalat çalışmalarının tamamlandığı Gebze’nin kırsal yerleşim yerlerinden Ovacık Mahallesi’nin sokakları yenilendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ovacık Mahallesi’nde doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı sokakları baştan aşağı parke taşlarla donattı. ^

Geçtiğimiz günlerde Gebze’nin kırsal mahallelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ovacık’ta tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan yardımcısı Sedat Çelik ve Ovacık Mahallesi Muhtarı Ziya Güler ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla da sohbet etti. Ovacık sakinleri ve Mahalle Muhtarı Ziya Güler, çalışmalarından ve hizmetlerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti.

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