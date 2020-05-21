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Gebze-Darıca Metrosu'nun Eylül 2023'te açılması hedefleniyor İstanbul ile Kocaeli'ni birbirine bağlaması hedeflenilen hatta çalışmalar sürüyor

İHA

5 milyar TL'lik yatırım bütçesiyle yapımı devam eden GebzeDarıca Metro hattının 52 metre derinlikteki tünellerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Eylül 2023'te metro projemizin bitmesini planlanıyoruz" dedi.

Gebze-Darıca Metrosu'nun Eylül 2023'te açılması hedefleniyor İstanbul ile Kocaeli'ni birbirine bağlaması hedeflenilen hatta çalışmalar sürüyor

5 milyar TL’lik yatırım bütçesiyle yapımı devam eden GebzeDarıca Metro hattının 52 metre derinlikteki tünellerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Eylül 2023'te metro projemizin bitmesini planlanıyoruz” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen GebzeDarıca Metro hattının yapım çalışmalarını yerin 52 metre altına inerek inceledi. Temeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesince atılan, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen metro projesinin tünel açma çalışmaları sürüyor. 5 milyar TL’lik bütçe ile inşa edilen metre hattının Gebze Merkez İstasyonu olarak hizmet verecek bölgedeki tünellere inerek yerin 52 metre altında bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Burada muhteşem bir çalışma var. Gece gündüz demeden çalışmaya devam eden bir ekip var. Bu istasyondaki tünelin üstünde yer alacak yapılar, Haziran ayının sonu itibariyle tamamlanmış olacak” dedi.

“Metro projemizi bu dönem içerisinde bitirmiş olacağız”
Projede gelinen son durum hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Sadece burada değil şehrin birçok yerinde tünel çalışmaları imalatı devam ediyor. Müteahhit firmamız hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Emeği olan herkese tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Burada en büyük teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yapmak istiyorum. Onların destekleriyle biz bu projeyi bu kadar hızlı bir şekilde yürütebilir hale geldik. Ulaştırma Bakanlığımızın projeyi yüklenmesiyle birlikte çok daha hızlı ilerleme imkanını yakaladık. Bu sayede Metro projemizi bu dönem içerisinde bitirmiş olacağız” diye konuştu.

“Şu anda 52 metreye kadar inildi”
OSBGebzeDarıca Metro hattının 15.4 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacağı bilgisini aktaran Büyükakın, “Şu anda 52 metreye kadar inildi. Tünel ve istasyon yapıları inşa ediliyor. Burada gururlandığımız ve mutlu olduğumuz son derece güzel bir görüntü var. Çok hızlı süren çalışmalarla üç tane daha istasyon yapısında kazı çalışmaları devam ediyor. Allah'ın izniyle bu projemiz planlanan zamanda tamamlanacak. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'mızın devreye girmesiyle birlikte Allah'ın izniyle bu dönemin içinde Metro projemizi bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Eylül 2023'te metro projemizin bitmesini planlanıyoruz”
“Bu proje Darıca Gebze ve Organize Sanayi Bölgesi arasındaki bir ulaşım ve toplu taşıma hattından ibaret bir çalışma olarak görülmesine karşın esasen iki tane metropolü birbirine bağlayan devasa bir altyapı çalışmasıdır” ifadelerine yer veren Büyükakın, “Gebzemiz ile birlikte OSB’lerimiz Marmaray ile entegre oluyor, dolayısıyla İstanbul'daki bütün raylı sistem altyapısına da bağlanmış oluyoruz. Bu şantiyede gece gündüz demeden çalışan tüm arkadaşlarımıza ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Yatırımlar Genel Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar nedeniyle Gebze’de yaşayan halkımıza da sabır ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa planlanan iş programına göre Eylül 2023'te metro projemizin bitmesini planlanıyoruz. Virüs nedeniyle tabi ki sosyal mesafe dikkat edilerek iş sağlığı güvenliği açısından da gereken tür tedbirler alınarak çalışma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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