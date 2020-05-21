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Dilovası’na modern semt pazarı yapılıyor

İHA

Dilovası'na inşa edilecek modern semt pazarı için pazarcı esnafı ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, fikir alışverişinde bulundu.

Dilovası’na modern semt pazarı yapılıyor

Dilovası'na inşa edilecek modern semt pazarı için pazarcı esnafı ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, fikir alışverişinde bulundu.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün ilçedeki Pazarcı esnafı ile bir araya gelerek yapımına başlanacak kapalı semt pazarı ve katlı otopark projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Etüt Proje Müdürü Ercan Özkan ve pazarcı esnafı katıldı.
Kapalı semt pazarı ve katlı otopark projesinin tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Etüt Proje Müdürü Ercan Özkan, yakın zamanda yapımına başlanacak projeyle ilgili sunum yaparak bilgiler verdi. Özkan, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılacak olan projenin 2637 metre kare alan üzerine 3 katlı ve 8600 metrekare kullanım alanının olacağını, içerisinde 210 metre kare idari yer olacağını, 4 metre tül hesaplandığında 235 pazarcı esnafı yer alacağını belirtti.
Proje Müdürü Ercan Özkan’ın sunumunun ardından pazarcı esnafına seslenen Başkan Şayir, “Modern kentlerin modern kapalı semt pazarlarına ihtiyacı vardır. Bu bağlamda gelişen ve büyüyen ilçemizin önemli bir eksiği olarak gördüğümüz Modern Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otopark Projesi’nin hayata geçmesi noktasında büyük bir adım atıldı. Bu önemli projeyi ilçemize Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz kazandırıyor. İnşallah ilçemizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen merkezi hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile omuz omuza daha bir çok projeye imza atacağız” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi olarak Dilovası’na hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dilovası, işçi, emekçi kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı bir ilçemiz. Buraya yapılan her hizmet direk halkımıza ulaşıyor. İnşallah yapacağımız bu Kapalı Semt Pazarı ve Otopark Projemiz hem esnafımızı hem de vatandaşımızın yüzünü güldürecektir. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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