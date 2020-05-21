Darıca Gençlerbirliği'nde yapılan ikinci testlerin sonucu negatif çıktı Daha önce yapılan testlerde korona virüs görülen futbolcu sağlığına kavuştu Kulüp Başkanı Arif Gülen: "Çok isteyen varsa ligden çekilebilir"

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcuda korona virüs vakası görülmesinin ardından aralarında teknik heyet ve kulüp çalışanlarının da yer aldığı 48 kişiye yapılan testlerin sonucu negatif çıktı.

TFF 3. lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde yapılan testlerde ismi açıklanmayan bir futbolcunun korona virüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından takım tüm çalışmalarını durdurma kararı almıştı. Kocaeli'de bulunan KYK Yurdu'nda karantinaya alınan futbolcunun tedavisinin tamamlandığı ve kulüp tesislerine dönerek kendi odasında izolasyon sürecini tamamlayacağı öğrenildi. Takımda görülen bir vakanın ardından futbolcuların yanı sıra aralarında teknik heyet ve kulüp çalışanlarının da yer aldığı 48 kişiye yapılan ikinci testlerin sonucu ise negatif çıktı.



"İkinci testlerde pozitif vakaya rastlanmadı"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan kulüp başkanı Arif Gülen, "Takımımızda 1 kişide pozitif vakaya rastlanmasının ardından takımımızdaki futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli, stat görevlileri ve güvenlik personelimizde dahil olmak üzere 48 kişiye Kovid19 testi tekrar yapılmış ve test sonuçlarımız negatif çıkmıştır. Daha önce yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 1 futbolcumuzun tedavi ve tetkik süreci bitmiş yapılan testlerde ve tomografi çekimlerinde virüse rastlanmayarak tedavisi tamamlanmış ve tesislere gelmiştir. Odasında son 7 gün izolasyonunun tamamlanmasının ardından takım arkadaşlarına katılacaktır. Takımımız mümkün olduğu en kısa sürede çalışmalarına yeniden başlayacaktır" dedi.



"Çok isteyen varsa ligden çekilebilir"

Liglerin oynatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Arif Gülen, "TFF, Sağlık Bakanlığımızdan da bilgileri alarak net bir karar versin. Bu karara göre herkes hazırlıklarını yapsın. Savaş da dahil hiçbir futbolcu futboldan bu kadar uzak kalmadı. Bunların hepsi geçecek, asıl mevzu yani geçim konusu tekrar konuşulacak. Çok isteyen varsa ligden çekilebilir. Böyle bir hakları var. Soruyorum, var mı böyle delikanlı bir başkan. Var mı böyle bir kulüp. Liglerin oynatılması kararına imzamı atıyorum. Ama TFF’den ricam kararı net versin. Darıca Gençlerbirliği olarak Temmuz’un ortasında ligler kaldığı yerden başlayacakmış gibi hareket ediyoruz. Her takımın imkanları aynı değil. Lütfen durum değerlendirmesi yapılsın. Ancak şu da var. Sadece insan sağlığı düşünülerek hareket edilmediğini bir kulüp başkanı olarak çok iyi biliyorum. Birbirimizi kandırmayalım. Madem ki aynı gemideyiz ve Türk futboluna hizmet etmek istiyoruz, o zaman dik duralım, federasyonla birlik olalım. Çünkü bu federasyon bizim federasyonumuz" diye konuştu.

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