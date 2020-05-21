Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, asansörler için ağırlık üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, makineler hasar gördü. <br>Saat 19.15 sıralarında, Dilovası Mermerciler Sanayi Sitesi´nde asansörler için barit ağırlık üreten bir fabrikada yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı Gebze, Dilovası, Çayırova, Körfez, Derince ve İzmit´ten ekipler yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mesai saatleri dışında meydana gelen yangında makineler hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİRHaluk TURGUT<br>2020-05-21 21:14:54<br>

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