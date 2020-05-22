Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

<br>Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Gazenfer Sokak´ta bulunan 3 katlı binanın 3´üncü katındaki dairede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kaplayan evde yaşayan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi terasa çıktı. İhbar üzerine Darıca ve Gebze´den gelen itfaiye ekipleri, terasta mahsur kalan 5 kişiyi merdivenle kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı 5 kişiyi, hastaneye kaldırıldı.<br>Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-05-22 10:00:47<br>
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