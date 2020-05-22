Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

DHA

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Gazenfer Sokak´ta bulunan 3 katlı binanın 3´üncü katındaki dairede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kaplayan evde yaşayan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi terasa çıktı. İhbar üzerine Darıca ve Gebze´den gelen itfaiye ekipleri, terasta mahsur kalan 5 kişiyi merdivenle kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı 5 kişiyi, hastaneye kaldırıldı. Yangın...

Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

<br>Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Gazenfer Sokak´ta bulunan 3 katlı binanın 3´üncü katındaki dairede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kaplayan evde yaşayan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi terasa çıktı. İhbar üzerine Darıca ve Gebze´den gelen itfaiye ekipleri, terasta mahsur kalan 5 kişiyi merdivenle kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı 5 kişiyi, hastaneye kaldırıldı.<br>Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-05-22 10:00:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangından kaçarak çatıya sığınan 5 kişiyi itfaiye kurtardı 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Yangından kaçarak çatıya sığınan 5 kişiyi itfaiye ...
Yağmur sırasında devrilen ağaç, yoldan kaldırıldı
YEREL HABERLER Yağmur sırasında devrilen ağaç, yoldan kaldırıldı
Yağmur sırasında devrilen ağaç, yoldan kaldırıldı
YEREL HABERLER Yağmur sırasında devrilen ağaç, yoldan kaldırıldı
Pişmaniye üretimi tekrar başladı, izne çıkarılan personel iş başı yaptı
YEREL HABERLER Pişmaniye üretimi tekrar başladı, izne çıkarılan ...
Korona virüsün üretimi durdurduğu pişmaniyecilere Büyükşehir’den destek Belediye personeline dağıtılacak pişmaniyeler ile üretim yeniden başladı Pişmaniye üreticileri personeline bayram öncesi ödeme yapma sevincini yaşıyor
YEREL HABERLER Korona virüsün üretimi durdurduğu pişmaniyecilere ...
Gündoğdu, Gölcük’teki çalışmaları masaya yatırdı
YEREL HABERLER Gündoğdu, Gölcük’teki çalışmaları masaya yatırdı
Gebze’de 24 saat boyunca temizlik çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Gebze’de 24 saat boyunca temizlik çalışması yapılıyor
İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor
YEREL HABERLER İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor
Gebze zabıtasından bayram öncesi hijyen denetimi
YEREL HABERLER Gebze zabıtasından bayram öncesi hijyen denetimi
Sağlık çalışanları azalan vaka sayısını dans ederek kutladı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları azalan vaka sayısını dans ederek ...
Kocaeli’de fabrika yangını
YEREL HABERLER Kocaeli’de fabrika yangını
Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttu
YEREL HABERLER Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttu
İzmit'te, TEM yolunda çalışma yoğunluğu
YEREL HABERLER İzmit'te, TEM yolunda çalışma yoğunluğu
Çerkesler, sürgünün 156. yılında atalarını andı
YEREL HABERLER Çerkesler, sürgünün 156. yılında atalarını andı
Darıca Gençlerbirliği'nde yapılan ikinci testlerin sonucu negatif çıktı Daha önce yapılan testlerde korona virüs görülen futbolcu sağlığına kavuştu Kulüp Başkanı Arif Gülen: "Çok isteyen varsa ligden çekilebilir"
YEREL HABERLER Darıca Gençlerbirliği'nde yapılan ikinci testlerin ...
İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak
YEREL HABERLER İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve ...
65 yaş üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi Bayram öncesinde Kocaeli TEM'de trafik durma noktasına geldi
YEREL HABERLER 65 yaş üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli ...
İzmit Cedit Mahallesi’ndeki geri dönüşüm için yeni protokol
YEREL HABERLER İzmit Cedit Mahallesi’ndeki geri dönüşüm için yeni ...
Başiskele’de temizlik çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Başiskele’de temizlik çalışmaları devam ediyor
Körfez Belediyesi’nden sokak hayvanlarına su ve mama
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nden sokak hayvanlarına su ve mama
İzmit’te, Şehitler Parkı’na bayram bakımı
YEREL HABERLER İzmit’te, Şehitler Parkı’na bayram bakımı
Dilovası’na modern semt pazarı yapılıyor
YEREL HABERLER Dilovası’na modern semt pazarı yapılıyor
İzmit Belediyesi’nden bayram öncesi dezenfekte seferberliği
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden bayram öncesi dezenfekte ...
Başiskele’de camiler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Başiskele’de camiler dezenfekte ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X