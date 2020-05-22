Gebze’de 24 saat boyunca temizlik çalışması yapılıyor

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından 7 gün 24 saat boyunca ilçede temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. Virüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmayan ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatlarıyla çalışmalarına hız veren ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arter, cadde, sokak ve kent merkezini; özel solisyonlu sularla periyodik olarak yıkıyor. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler özellik akşam ve gece saatlerinde başlattıkları çalışmalar kapsamında kent meydanı, eski ve yeni çarşı da dezenfekte ve yıkama işlemi gerçekleştirdi.

Temizlik işleri müdürlüğü yetkilileri dezenfekte ve temizlik çalışmalarının belirlenen periyota uygun olarak 7 gün 24 saat boyunca süreceği bilgisini paylaştı.

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