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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pişmaniye üretimi tekrar başladı, izne çıkarılan personel iş başı yaptı

DHA

Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 90 oranında düşen pişmaniye üretimi, Büyükşehir Belediyesi´nin bayram siparişi ile yeniden başladı. Satışların durmasıyla ücretsiz izne çıkarılan personelin tamamı da işbaşı yaptı. Kocaeli´nin simgelerinden olan pişmaniyenin üretimi koronavirüs salgını nedeniyle geçen haftalarda durma noktasına geldi. Haftalık 30 tondan 2 tona kadar gerileyen pişmaniye üretiminde çalışan yaklaşık 400 personelin yüzde 90´ı da ücretsiz izne çıkarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan...

Pişmaniye üretimi tekrar başladı, izne çıkarılan personel iş başı yaptı

<br>Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 90 oranında düşen pişmaniye üretimi, Büyükşehir Belediyesi´nin bayram siparişi ile yeniden başladı. Satışların durmasıyla ücretsiz izne çıkarılan personelin tamamı da işbaşı yaptı.<br>Kocaeli´nin simgelerinden olan pişmaniyenin üretimi koronavirüs salgını nedeniyle geçen haftalarda durma noktasına geldi. Haftalık 30 tondan 2 tona kadar gerileyen pişmaniye üretiminde çalışan yaklaşık 400 personelin yüzde 90´ı da ücretsiz izne çıkarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı´nda belediye personeline dağıtılmak üzere verilen 11 bin 500 kutu pişmaniye siparişi ile üretim tekrar başladı. Salgın günlerinde üretimi durduran 18 pişmaniye üreticisi tekrar çalışmaya başlarken, ücretsiz izne çıkarılan personelin tamamı da işbaşı yaptı.<br>TÜM PİŞMANİYECİLER HAREKETE GEÇTİ<br>Üretimin yeniden başlamasıyla ilgili açıklama yapan İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın´a bundan 3 gün önce bir mesaj atmıştık. Pişmaniye üreticilerinin koronavirüsten ötürü ciddi bir duraksama yaşadığını belirttik ve bundan dolayı üreticilerin hareketlenmesi ve ayakta durabilmesi için kendisinden destek istemiştik. Hemen akabinde, 1 gün sonra, başkanımız tüm üreticilere değer verdiğini gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeline dağıtılmak üzere pişmaniye siparişi vererek bütün pişmaniyecileri bu yönde harekete geçirdi. Şu anda bütün üretim tesislerimiz çalışmaya başladı. Biz de bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.<br>TÜM PERSONEL ÇALIŞMAYA BAŞLADI<br>Tüm personelin çalışmaya başladığını söyleyen Şahin, "Daha önce koronavirüsten dolayı personelimizin yüzde 90´ını ücretsiz izne çıkarmıştık. Bayram öncesinde başkanımızın desteğiyle beraber hem personelimizin hem de üreticilerimizin yüzü gülmüş oldu. Bu siparişle birlikte ücretsiz izinde olan personelimizin tamamını işe çağırdık. Onlar da çalışmaya başladılar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN<br>2020-05-22 10:29:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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