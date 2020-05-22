Yağmur sırasında devrilen ağaç, yoldan kaldırıldı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-İZMİT'te yürüyüş yolundaki ağaç, aşırı yağmur yağışı sırasında devrildi. Ağaç belediye ekiplerince kaldırdı.<br>İzmit'te gece yarısı başlayan sabaha karşı şiddetini arttıran yağmur sırasında, kentin en yoğun caddelerinden biri olan yürüyüş yolundaki ağaçlardan biri devrildi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, devrilen ağacı görünce belediyeyi aradı. Gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesini motorlu testere ile keserek, yoldan kaldırdı. Ardından da yolda temizlik çalışması yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR<br>2020-05-22 10:42:52<br>

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