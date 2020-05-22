Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı (2)

<br>KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI<br>Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, evlernde çıkan yangında terasta mahsur kalan 5 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarılması cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-05-22 11:28:08<br>
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