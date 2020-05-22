Başkan Büyükakın, TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ile bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alım garantili “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği” projesi için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ile bir araya geldi. İki kurum arasında kurulacak işbirliğiyle kendi uzmanlık alanlarında sahip oldukları nitelikli insan kaynağı ve altyapıları ile birlikte kullanarak; Kocaeli’de katma değerli tıbbi aromatik bitkilerden elde edilecek ürünlerin geliştirilmesi için katkı sağlanacak. Büyükakın, işbirliğinin alt yapısını sağlayacak TÜBİTAK MAM’ın sahip olduğu Gıda Enstitüsü (GE) Pilot Tesisi ve Kimyasal Teknoloji Enstitüsü (KTE) Esnek Pilot Tesisi’ni gezdi. Büyükakın ziyarette, iş birliğinin amacına uygun olarak ürün geliştirilmesi ve etkin biçimde kullanılması yoluyla bölgesel kalkınmaya destek olunmasının amaçlandığını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kocaeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği” projesinin TÜBİTAK MAM’ın ilgili enstitüleri tarafından sahip olduğu yetkinliklerle güçlendirileceği de belirtildi. Geçtiğimiz aylarda başvurularının alındığı ve pilot olarak üretimine başlanacak biberiye, tıbbi nane ve oğul otu bu iş birliğiyle en yüksek katma değere ulaşacak.

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