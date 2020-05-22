İçki imalathanesine çevrilen eve baskın

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, evini içki imalathanesine çeviren H.Ö. polisin operasyonu ile yakalanırken, 120 kilo şarap, 40 kilo viski ve 60 kilo saf alkol ele geçirildi.<br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Başiskele ilçesinde H.Ö.´nün evinde sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde bulunan 120 kilo şarap, 40 kilo viski, 60 kilo saf alkol, içki yapımında kullanılan damıtma kazanları ve kaynatma kazanları ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler Tarım Müdürlüğü´ne teslim edilirken, H.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Selda Hatun TAN<br>2020-05-22 16:41:08<br>

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