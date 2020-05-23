'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan TIR'da yapılan aramada 42 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada uyuşturucunun TIR'da yülkü olduğunu belirledi. Polis, TEM yolunda takibe aldığı TIR'ı kontrol noktasında durdurarak arama yaptı. Çekicinin üstünde brandanın altına konulan paketlenmiş halde 42 kilo esrar ele geçirildi. Polis, TIR sürücüsü E.Ç. ve beraberindeki E.G.'yi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-05-23 19:23:23<br>

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