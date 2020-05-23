Kargo şirketine ait araçta 34 bin ecstasy hap ele geçirildi; 2 gözaltı

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<br>Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de, TEM yolunda polis ekiplerince durdurulan kargo şirketine ait araçta yapılan aramada, 34 bin ecstasy hap ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo şirketine ait aracı takibe alarak TEM yolunda durdurdu. Aracın kasasında bulunan eşyalar indirilerek, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada valiz içerisinde 34 bin ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki M.Y. ve E.K. gözaltına alındı.<br>Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-05-23 20:15:48<br>

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