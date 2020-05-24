Başkan Hürriyet sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlarla bayramlaştı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününe denk gelen sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlarla bayramlaştı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. Başkan Hürriyet, Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününe denk gelen sokağa çıkma kısıtlamasında izinli sayılan 65 yaş üstü vatandaşlarla ve acil ihtiyaçlar için dükkanlarını açık tutan esnafla mahalle mahalle gezerek bayramlaştı. Bayramlaşmaya Alikahya Merkez Mahallesi’nden başlayan Başkan Hürriyet, Yeşilova Mahallesi, Bekirdere Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Yahya Kaptan Mahallesi, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi, Plajyolu, Kuruçeşme Meydan ve Kuruçeşme Hatipköy Mahallesinde devam etti. Başkan Hürriyet, meclis üyeleri ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara içerisinde Türk Bayrağı, karanfil, pişmaniye, maske ve kolonya bulunan bayram hediyeleri takdim etti.

Bayramın ilk gününü dışarıda geçirebilen 65 yaş üstü vatandaşlar, ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

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