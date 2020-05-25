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İş yerleri ve AVM'ler bu cihaz sayesinde ateş ölçerken personel kullanmayacak Kocaeli'de üretilen dezenfektan cihazı ateş ölçerek maske kontrolü yapıyor 5 ülkeye ihraç edilen makine için 20'nin üzerinde ülkeyle görüşme yapılıyor

İHA

Kocaeli'de bir mühendislik firması tarafından üretilen akıllı dezenfektan cihazı, önünde duran kişiyi maske takması için uyararak 38 dereceden yüksek ateşi olan kişileri tespit edince alarm veriyor. İş yerleri ve AVM'lerin ateş ölçümünde personel kullanmamasını sağlayan cihazı 5 ülkeye ihraç eden firma, 20 ülke ile de görüşmeleri sürdürüyor.

İş yerleri ve AVM'ler bu cihaz sayesinde ateş ölçerken personel kullanmayacak Kocaeli'de üretilen dezenfektan cihazı ateş ölçerek maske kontrolü yapıyor 5 ülkeye ihraç edilen makine için 20'nin üzerinde ülkeyle görüşme yapılıyor

Kocaeli'de bir mühendislik firması tarafından üretilen akıllı dezenfektan cihazı, önünde duran kişiyi maske takması için uyararak 38 dereceden yüksek ateşi olan kişileri tespit edince alarm veriyor. İş yerleri ve AVM'lerin ateş ölçümünde personel kullanmamasını sağlayan cihazı 5 ülkeye ihraç eden firma, 20 ülke ile de görüşmeleri sürdürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren mühendislik firması, dünyayı etkisi altına alan KOVİD19'un Türkiye'de de görülmesinin ardından Gebze'de faaliyet gösteren firma yöneticisi Sinan Yücel, 8 kişilik mühendis ekibiyle birlikte dezenfektan makinası üretmek için çalışmalar başladı. Pedallı ve sensörlü dezenfektan makinesi üretimi yapan Yücel, ardından yaptığı ArGe çalışmasıyla birlikte hem ateş ölçen, hem de maske kontrolü yapan dezenfektan makinesi geliştirdi. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen yazılım desteğiyle karşısına gelen kullanıcının maskesi olup olmadığını kontrol eden cihaz, maske takılmadığını algılayınca kullanıcıyı maske takması konusunda uyarıyor. Bu sırada ateş ölçümü yapan makine, kişinin ateşi 38 derece ve üstündeyse alarm çalmaya başlayarak, "Ateşiniz yüksek" uyarısı veriyor. Ateş ölçümünde personel kullanarak riske girmek istemeyen AVM'lerden sipariş alan firma, cihazı almak isteyen 20 ülkeden alıcıları ile görüşmeleri sürdürüyor.

"Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse geçişe izin veriyor"
Ürettiği makinenin çalışma sistemi hakkında bilgi veren Mita Mühendislik yöneticisi Yüksek Makine Mühendisi Sinan Yücel, "Hızlı bir şekilde cihazın karşısına geldiğiniz zaman 1 saniye gibi kısa bir sürede suratınızda maske olup olmadığını algılıyor. Eğer maskeniz yoksa 'Lütfen maskenizi takınız' diye bir uyarı veriyor ve kırmızı ışık yanıyor. İkinci olarak da ateşinizi ölçüyor. Eğer ateşiniz 38 derecenin üzerindeyse bu seferde yüksek ateş uyarısı vererek alarm çalmaya başlıyor. Bu şekilde sizi çıkış yoluna yönlendiriyorlar. Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse yeşil ışık yakıyor ve geçişe izin vererek cihazımız size 'Geçebilirsiniz' diye uyarı veriyor. Bunları aynı zamanda bir kapıya bağlarsınız kapıyı otomatik açar. Eğer kapıya bağlamazsanız da normal bir personele sesli ve görsel uyarıyla uyarı yapabilir" dedi.

"20'in üstünde ülkeyle görüşüyor"
Ürünün 5 ülkeye ihraç edildiğini, 20'in üzerinde ülkeyle ise görüşmeleri sürdürdüklerini ifade eden Yücel, "Bizim kendi bünyemizde kuvvetli bir mühendislik ekibimiz var. 8 kişilik bir mühendislik ekibiyle beraber tasarladık bunu. Burada da mühendislerimiz hem yazılım kısmını Türkçe'leştirdiler hem de cihazımızın A'dan Z'ye bütün mekanik tasarımı yapıldı. Burada söylenmesi gereken önemli bir husus da cihazımız patentli ve bütün CE belgeleri alınmıştır. Yani yasal olarak bütün presedürleri tamamlanmış. Aynı zamanda cihazımızı yurt dışına da satıyoruz. Yurt içi piyasada bir çok belediye, kamu kurumu, özel kuruluşlar, fabrikalar ve yoğun kullanımın olduğu her yer tercih ederken, artık yurt dışından da bize talep gelmeye başladı. Bunların başlıcaları Abu Dabi, Hollanda, Fransa, Polonya ve Almanya gibi ve daha bir çok ülkeyle görüşme halindeyiz, buralara da ihracatımız başladı. yoğun bir şekilde bu cihazımıza ve diğer cihazlarımıza talep var. Şu anda 5 tane ülkeye fiilen gerçekleştirdiğimiz ihracat var. 20'nin üzerinde ülkeyle de hala temas halinde görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

"Ürünün yüzde 80'i yerli"
Ürünün yüzde 80'inin yerli olduğunu dile getiren Yücel, "Cihaz Türkiye'de ilk, hem patentleri hem CE belgeleri tarafımızdan alınmıştır. Tablet yurt dışından geliyor sadece. İçindeki yazılım tamamen Türkçe, bize özel dezmatik şeklinde yazılmıştır. Altındaki dezmatik cihazı tamamen, yüzde yüz bir şekilde kendi atölyelerimizde ve fabrikalarımızda üretiliyor yoğun bir şekilde. Yani ürünün yüzde 80'i yerli, sadece tablet ve sensör kısımları yurt dışından geliyor. Geri kalan her şeyi yerli, kendi mühendislik ekibimiz tarafından geliştirildi" şeklinde konuştu.

"Bir personeli ateş ölçmek için riske atmaya gerek yok"
Üründe hiç bir şekilde temasın olmadığını dile getiren Yücel, "Ürünün avantajlarından birincisi el teması yok. Diğer benzer dezenfektanlarda el teması olarak dezenfektan alırken, bizim cihazlarımızda pedal veya sensör vasıtasıyla, hiçbir şekilde temas etmeden alabiliyorsunuz. İkinci avantajı ise, ateş ölçmek için normalde personel görevlendiriliyor ve gidiyor personelin ateşini ölçüyor. Bizimkisinde bir personeli riske etmeye gerek yok gidip ateş ölçmesi için. Ziyaretçilerin cihazın karşısında durması hemen ateşinin ölçülmesini sağlıyor. Aynı zamanda maske kontrolü de yapıyor. Bir diğer özelliği ise cihazımızın yüksek kapasitesi. Normal dezenfektanlarda 5 litre varken bizim cihazımızda ise 16 ve 20 litrelik 2 büyük kapasite var. Bu ise 5 bin kişinin üzerinde kişiye aralıksız hizmet edebilmektedir. Aynı zamanda ambalaj vesaire gibi atıkları da indirgemiş oluyor. Sensörlü ve diğer cihazlarımızı aynı zamanda enerji tasarruflu tasarladığımız için minimum enerjiyle çalışıyor. Diğer bir özelliği de çelik kasasının olması. Yani dış ortama uygun cihazlarımız. Sokağa koyduğunuz zaman tamamen çelik kasa olduğundan dolayı darbeye, yağmura, çamura, güneşe, her şeye karşı dayanıklı bir şekilde aralıksız görev yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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