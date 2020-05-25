Bayram kutlaması için havaya ateş eden 25 kişiye işlem yapıldı

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<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´de, Ramazan Bayramı´nı havaya ateş ederek kutlama yapan 25 kişi hakkında işlem yapılarak, silahlarına el konuldu. <br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı´nda silahlarla havaya ateş ederek kutlama yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Polis, bayramın ilk günü yaptığı araştırmalar sonucu havaya ateş eden 25 kişiyi tespit ederek, silahlarına el koydu. 25 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-05-25 16:01:29<br>

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